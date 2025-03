Jake Paul zaročil hitrostno drsalko Jutto Leerdam

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Kmet leži v gozdu poleg skladovnice drv. Mimo pride sosed in ga začudeno vpraša: "Si že gotov s sečnjo?" "Ja. Danes je strela treščila v gozd, podrla drevesa in jih nasekala na male kose." "In kaj sedaj počneš? Počivaš?" "Ne, čakam da bo potres stresel krompir iz zemlje."