Jakov Jozinović polni arene, a v Budvi je nastopil v skoraj praznem klubu

Jakov Jozinović je po neverjetno hitrem vzponu in priljubljenosti med oboževalci dolgo veljal za hrvaški fenomen. A po zadnjem nastopu v skoraj praznem klubu v Črni gori so komentatorji na spletu vedno glasnejši – ali njegova zvezda že ugaša?

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Mladi Hrvat, ki navdušuje s svojim glasom in odrsko prezenco, se lahko pohvali s številnimi razprodanimi koncerti. Vstopnice za njegove nastope v največjih arenah in dvoranah širom Balkana so izjemno hitro razprodane, zato mora večkrat določiti dodatne termine.

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Njegov zadnji nastop v enem najbolj priljubljenih in najbolj obiskanih klubov v Budvi pa je na spletu že sprožil ugibanja, ali se bliža koncu svoje kariere. Nekateri komentatorji so bili brez dlake na jeziku in so pevcu začeli namigovati, naj za napolnitev kluba kot goste povabi druge stanovske kolegice. "Oh, Jakov, pripelji prijateljico Priju (Aleksandro Prijović), pa mogoče skupaj napolnita Top Hill. Žalostno," je zapisal eden od uporabnikov X in objavil posnetek napol praznega kluba na vrhuncu turistične sezone.

Jakov Jozinović navdušil v Areni Stožice FOTO: Simone Di Luca