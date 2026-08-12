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Tuja scena

Jakov Jozinović polni arene, a v Budvi je nastopil v skoraj praznem klubu

Budva, 12. 08. 2026 18.42 pred 8 urami 2 min branja 3

Avtor:
K.A.
jakov jozinović

Neverjetno hitro razprodani koncerti, polne arene in največje dvorane širom nekdanje skupne države, v Budvi pa popolnoma drugačna zgodba. Jakov Jozinović je nedavno nastopil v enem najbolj priljubljenih in obiskanih nočnih klubov v Črni gori, a njegov koncert je spremljalo le malo število obiskovalcev.

Jakov Jozinović je po neverjetno hitrem vzponu in priljubljenosti med oboževalci dolgo veljal za hrvaški fenomen. A po zadnjem nastopu v skoraj praznem klubu v Črni gori so komentatorji na spletu vedno glasnejši – ali njegova zvezda že ugaša?

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Mladi Hrvat, ki navdušuje s svojim glasom in odrsko prezenco, se lahko pohvali s številnimi razprodanimi koncerti. Vstopnice za njegove nastope v največjih arenah in dvoranah širom Balkana so izjemno hitro razprodane, zato mora večkrat določiti dodatne termine.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Njegov zadnji nastop v enem najbolj priljubljenih in najbolj obiskanih klubov v Budvi pa je na spletu že sprožil ugibanja, ali se bliža koncu svoje kariere. Nekateri komentatorji so bili brez dlake na jeziku in so pevcu začeli namigovati, naj za napolnitev kluba kot goste povabi druge stanovske kolegice. "Oh, Jakov, pripelji prijateljico Priju (Aleksandro Prijović), pa mogoče skupaj napolnita Top Hill. Žalostno," je zapisal eden od uporabnikov X in objavil posnetek napol praznega kluba na vrhuncu turistične sezone.

Jakov Jozinović navdušil v Areni Stožice
Jakov Jozinović navdušil v Areni Stožice
FOTO: Simone Di Luca

Uradni podatki o številu prodanih vstopnic za Jakovov nastop sicer niso znani, a pod objavo so se poleg negativnih komentarjev kmalu pojavili tudi takšni, ki so pevca poskušali zaščititi. Nekateri so trdili, da je bil nastop 20-letnika v Budvi prestavljen. Prvotni termin naj bi bil po poročanju nekaterih komentarjev povsem razprodan, a po menjavi datuma so kupci vstopnic menda zahtevali vračilo denarja, saj jim novi termin ni ustrezal. Poleg tega se kot dejavniki navajajo tudi ugled samega kluba in visoki stroški obiska. Je pa dejstvo, da morajo prave zvezde znati nastopiti pred par ali več tisoč ljudmi, kar je verjetno jasno tudi Jakovu.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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KOMENTARJI3

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ajdanakolesu
12. 08. 2026 21.59
Budva je letos prazna !
Odgovori
0 0
kunccix
12. 08. 2026 20.06
Brez glasa, ampak po netu 1000% oglaševan. Tipična prevara, kot pri nas desnuhov
Odgovori
+5
5 0
BELAN
12. 08. 2026 21.58
Pol pa ti nimaš pojma o petju
Odgovori
0 0
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