Jakov Jozinović užival na koncertu Bruna Marsa

Jakov Jozinović se ne pusti motiti in raje uživa proste dni poletja. Priljubljeni Hrvat si je namreč privoščil obisk španske prestolnice, v katero pa ni odpotoval le zato, da bi si ogledal znamenitosti mesta in preizkušal lokalno kulinariko, temveč tudi zaradi koncerta enega od svetovno znanih glasbenikov.
20-letnik je v Madridu, ki ga je raziskoval s prijateljem, prav tako pevcem, Matijo Cvekom, užival na koncertu Bruna Marsa. Nekaj utrinkov s koncerta ter nekaj fotografij s sprehoda po mestu ter poziranja je zvezdnik delil na svojih družbenih omrežjih in s tem razveselil svoje oboževalce. Jakov namreč redko deli utrinke iz svojega zasebnega življenja, saj Instagram uporablja predvsem v promocijske namene. Na njem objavlja svoje nastope in napoveduje nove koncerte.
Hrvaški pevec, ki navdušuje tudi slovensko občinstvo, se je nedavno znašel v medijih zaradi svojega zasebnega življenja. Objava posnetka na družbenih omrežjih je sprožila val ugibanj, ali je morda zaljubljen. Številni so po analizi videa, ki je bil hitro izbrisan, predvidevali, da je njegova nova izbranka pevka Džejla Ramović, ki naj bi bila v zvezi s pevcem naše skupine Joker Out Bojanom Cvjetićaninom. Afera je dobila nove razsežnosti predvsem zaradi dejstva, da sta Bojan in Jakov dobra prijatelja, a si od nedavnega ne sledita več na družbenih omrežjih. Govoric nihče od vpletenih še ni komentiral.
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