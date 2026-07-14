Jakov Jozinović užival na koncertu Bruna Marsa

Jakov Jozinović se ne pusti motiti in raje uživa proste dni poletja. Priljubljeni Hrvat si je namreč privoščil obisk španske prestolnice, v katero pa ni odpotoval le zato, da bi si ogledal znamenitosti mesta in preizkušal lokalno kulinariko, temveč tudi zaradi koncerta enega od svetovno znanih glasbenikov.

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20-letnik je v Madridu, ki ga je raziskoval s prijateljem, prav tako pevcem, Matijo Cvekom, užival na koncertu Bruna Marsa. Nekaj utrinkov s koncerta ter nekaj fotografij s sprehoda po mestu ter poziranja je zvezdnik delil na svojih družbenih omrežjih in s tem razveselil svoje oboževalce. Jakov namreč redko deli utrinke iz svojega zasebnega življenja, saj Instagram uporablja predvsem v promocijske namene. Na njem objavlja svoje nastope in napoveduje nove koncerte.