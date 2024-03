Jalen Green o noseči 39-letni Drayi Michele: Moja družina in moj otrok

Košarkar Jalen Green se počuti motiviranega na igrišču in izven njega. Potem ko je 22-letni zvezdnik moštva Houston Rockets pred dnevi dosegel rekord kariere in zbral kar 42 točk ter tako prispeval k zmagi svoje ekipe proti Washington Wizards. 22-letnik po tekmi razkril, kaj ga je motiviralo med tekmo, in dejal, da sta to njegova družina in otrok, ki bo na svet prijokal maja.