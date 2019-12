Jamajčanka postala nova miss sveta

23-letna Toni-Ann Singh je postala 69. miss sveta. Krono ji je predala Mehičanka Vanessa Ponce de Leon, so sporočili organizatorji lepotnega tekmovanja."Zelo sem počaščena in hvaležna za to priložnost, predvsem pa razmišljam o tem, kaj vse bo treba postoriti, zdaj pa imam platformo in sredstva za to. Pripravljena sem prevzeti dolžnosti,"je dejala nova miss sveta ob prejemu krone.