Pevec James Blunt poziva svoje oboževalce, naj mu uničijo življenje

Pevec James Blunt je obljubil, da bo zakonito spremenil svoje ime glede na najbolj priljubljen predlog javnosti, vendar za to obstaja poseben pogoj. 50-letnik je obljubil, da bo spremenil svoje ime, če bo ponovna izdaja njegovega prvenca Back to Bedlam dosegla prvo mesto na glasbenih lestvicah. V video sporočilu, objavljenem na družbenem omrežju X, je Blunt dejal, da bo album, ki vsebuje uspešnice, kot so You're Beautiful, Goodbye My Lover in High, ob 20. obletnici ponovno izdan v sredini meseca.

James Blunt FOTO: Profimedia icon-expand

"Ljudem bom pustil, da se odločijo," je povedal v kratkem videu in dodal:"Če pa ne bo prišel na prvo mesto, ne bom spremenil imena." Pod videoposnetek je zapisal, da prosi oboževalce, naj pod objavo komentirajo svoje predloge imen, zmagovalec pa bo postal tisti, ki bo prejel največ všečkov. Sledilci in oboževalci niso razočarali. Videoposnetek je v nekaj urah prejel skoraj dva milijona in pol ogledov in na tisoče komentarjev.

