James Cameron: Nadaljevanje Avatarja bo mogoče presenetilo gledalce

James Cameron je v nedavnem intervjuju spregovoril o novem delu Avatarja. Režiser je priznal, da gledalci verjetno ne pričakujejo razpleta zgodbe filma. 70-letnik dopušča možnost, da njegovih drznih odločitev ne bodo odobravali in da jim film ne bo všeč, kljub temu da so sami zelo zadovoljni nad rezultatom.

Režiser Avatarja James Cameron pravi, da je Avatar: Fire and Ash morda najdrznejši film priljubljene franšize doslej. V intervjuju za britansko revijo Empire, je z oskarjem nagrajeni režiser razkril, kaj se lahko pričakuje od prihajajočega dela globalne franšize. Opozoril je, da njegov cilj ni ponoviti, kar je bilo storjeno v prejšnjih dveh filmih, temveč sprejemati pogumne odločitve, ki morda niso nujno pričakovane. "To je zapletena stvar," je dejal 70-letnik in dodal: "Lahko da se samo nam zdi dobro, gledalci pa si bi lahko po ogledu mislili, da si niso želeli videti tega. Vendar če ne sprejemate pogumnih odločitev, zapravljate čas in denar vseh. Samo te niso dovolj za uspeh, so pa nujne."

Avatar: Pot vode FOTO: Profimedia icon-expand

Filmski ustvarjalec je tudi razkril, da se občinstvo lahko veseli zelo intenzivnih situacij, pri čemer je opozoril, da jih bodo popeljale do nečesa, česar niso pričakovali, vendar se jim bodo zdele smiselne."Imamo nekaj res pametnih akcijskih sklopov. Ob ogledu filma ti lahko zaledeni kri. Toda tisto, kar me navdušuje kot umetnika, ki je pred kratkim dopolnil 70 let in je nekako naredil vse te stvari, ni le priložnost, da to storim znova, ampak da dosežem raven značaja in spletk, ki ju še niste videli v Avatarju," je še povedal za izdajo.

Kate Winslet v filmu Avatar: Pot vode. FOTO: Profimedia icon-expand