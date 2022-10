'James Corden je izjemno nadarjen komik, a majhen človek'

"James Corden je izjemno nadarjen komik, a majhen kretenski človek," je svoj zapis na Instagramu pričel 71-letni Keith McNally, lastnik znane newyorške restavracije Balthazar. "Bil je najbolj žaljiva stranka do mojega osebja vse od odprtja restavracije pred 25 leti. Skoraj nikoli se ne zgodi, da stranki prepovem obisk restavracije, a tokrat sem to storil," je nadaljeval razburjen lastnik, ki je v zapisu omenil dva dogodka, ki sta botrovala k njegovi odločitvi.

Prvi se je zgodil junija letos, ko je Corden v jedi domnevno našel človeški las. "Ko je pojedel svojo glavno jed, je vodji restavracije pokazal las. Ta se je za neljubi dogodek opravičil, Corden pa mu je zabrusil, naj mu še tisto sekundo priskrbi dodatno rundo pijače in pokrije stroške dosedanjih naročil, saj le tako ne bo podal slabe ocene na spletu."

Drug dogodek, zaradi katerega se je McNally odločil za zapis na Instagramu, se je odvil 9. oktobra, ko je Corden restavracijo obiskal s soprogo. "Prosil je za mizo zunaj. Žena gospoda Cordena je naročila omleto iz jajčnih rumenjakov s sirom in solato. Nekaj minut po tem, ko so prejeli hrano, je James poklical natakarico in ji povedal, da je malo jajčnega beljaka zmešanega z rumenjakom. Natakarica je obvestilo prenesla vodji, kuhinja pa je po pomoti namesto nove omlete k mizi poslala domači krompirček. Takrat je James Corden začel kot nor vpiti na natakarico, da ne zna opravljati svojega dela in jo spraševal, ali mora omleto skuhati sam." Po besedah 71-letnika naj bi nato natakarica h Cordenovi mizi poklicala kuharja, ki se je za nastalo situacijo iskreno opravičil in voditelju ter njegovi ženi na račun hiše ponudil kozarec penine. Voditelj naj bi opravičilo sprejel in se umiril, lastnika pa je zmotilo dejstvo, da kljub prijaznemu odnosu do vodje kuhinje natakarici ni namenil enako razumevajočega odnosa.