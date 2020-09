James Corden zanikal govorice o nadomestitvi Ellen DeGeneres

"Resnično nimam pojma, od kod so se govorice vzele. Menim, da je nekdo sprožil govorice in ljudje so prijeli za vabo. V tej zgodbi ni nobene resnice. Nič. Po mojem mnenju bi bilo resnično noro, da bi prevzel vlogo nekoga, ki je to delo opravljal tako dobro približno 18 let. Ko bo prišel dan in se bo pogovorna oddaja zaključila, mislim, da bodo popolnoma zaključili produkcijo. Torej je ne bo nihče nadomestil,"je povedal 42-letni James Corden, ki je v svojo oddajo povabil že številna znana imena in jih postavil pred različne pevske izzive.