James Corden: Moj namen ni nikoli bil razburiti osebja restavracije

James Corden se je vrnil na svoj voditeljski stolček oddaje The Late Late Show, kjer je najprej naslovil obtožbe, s katerimi se sooča že več kot teden dni in jih je podal lastnik verige znanih restavracij, Kieth McNally. 44-letni voditelj je svojim gledalcem pojasnil, da njegovi nameni niso nikoli bili slabi, s svojim obnašanjem pa ni želel vznemiriti nikogar. Zvezdnik je dodal, da če se bo lahko v restavracijo vrnil, se bo opravičil tudi osebno.

Že teden dni se vije drama okrog voditelja Jamesa Cordena, ki naj bi v eni izmed newyorških restavracij s svojim obnašanjem užalil osebje, zato mu je tudi lastnik znane verige v prihodnje prepovedal obisk. 44-letnik je sedaj prevzel odgovornost in končno spregovoril o dogajanju. "Pretekli teden so se pojavile zgodbice, da so me vrgli iz restavracije. Takrat sem razmišljal, da bi se na to odzval prek Twitterja ali Instagrama," je na začetku oddaje povedal voditelj in dodal, da se je vsega najprej želel lotiti na 'angleški način': "Saj veste, ostanite mirni in nadaljujte svoje življenje. Nikoli se ne pritožujte in nikoli ne pojasnjujte."

icon-expand James Corden FOTO: Profimedia

Ker pa se je zgodba kar nadaljevala, ne da bi se slišala njegova stran, se je odločil drugače: "Oče mi je pred dnevi dejal: "Sine, pritoževal si se, sedaj pa je čas, da pojasniš." Ko narediš napako, moraš prevzeti odgovornost, zato sem se odločil, da bom z vami delil, kaj se je zgodilo." Dejal je, da je bil z ženo in prijatelji na večerji v eni izmed njegovih najljubših restavracij v New Yorku, ko so njegovi ženi Julii postregli s hrano, na katero je alergična, čeprav je že pojasnila , da ima alergije na tovrstna živila. Tudi nov krožnik, ki so ji ga postregli, je vseboval alergene, zato se je Corden razburil: "V jezi sem komentiral, da bom šel hrano za ženo skuhat kar sam. To je komentar, ki ga globoko obžalujem. Razumem, da je delo v strežbi težko, saj sem tudi sam vrsto let delal kot natakar."