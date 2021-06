James Corden o ne preveč romantični serenadi za ženo

James Corden je v svoji karieri med vožnjo v avtomobilu gostil številna zvezdniška imena, s katerimi je prepeval v avtu. Leta 2015 je bil njegov gost Stevie Wonder, ki je med njuno vožnjo priznanemu voditelju naredil majhno uslugo in presenetil njegovo ženo Julio Carey. Poklical jo je po telefonu, in ko se je oglasila, ji je zapel uspešnico I Just Called To Say I Love You z nekoliko prilagojenim besedilom, in sicer ''I just called to say James loves you'', kar v prevodu pomeni: ''Kličem te, da ti povem, da te James ljubi.''

Med petjem glasbene legende pa 42-letni voditelj ni skrival čustev in je bil celo ganjen do solz. ''Kar smo videli, je bilo zelo ganljivo, nisem se mogel načuditi,'' je James voditeljici opisal čustveni trenutek. Po šestih letih pa je zdaj prišel trenutek, ko je James odstranil tančico skrivnosti in razkril, kje je njegova žena sprejela klic. Corden je namreč upal, da bo ženo presenetil z romantičnim trenutkom, a je ugotovil, da prizor na drugi strani linije ni bil tako zelo romantičen, kot bi lahko bil. "Pred seboj sem imel njeno čudovito podobo, kako jo popolnoma prevzamejo čustva, vendar je bila (med klicem) ravno na stranišču v restavraciji," je pojasnil Ellen, ki po slišanem seveda ni mogla zadržati smeha.