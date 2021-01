James Corden: Naveličan sem odvečnih kilogramov in nezdravega življenja

Priljubljeni voditelj se je v začetku januarja odločil, da je leto 2021 čas novih začetkov in velikih sprememb. Priznal je, da je že dolgo časa nezadovoljen s svojim videzom in načinom življenja. Po spodletelih poskusih izgube teže je svojo pot po več kot desetletju boja s kilogrami v videoposnetku zaupal svojim oboževalcem.

James Corden je objavil posnetek, v katerem je v čustvenem govoru povedal, da se že dlje časa bori z odvečnimi kilogrami in da je prišel čas, da naredi nekaj zase in za svoje zdravje. Televizijski voditelj je opisal svojo več kot desetletje dolgo bitko in dodal, da je naveličan ponavljajočih se poskusov, kako priti do boljše forme.

icon-expand James Corden je v čustvenem posnetku priznal, da je naveličan svojega videza in načina življenja. FOTO: Youtube

''Ugotovil sem, da sem vsako leto v preteklem desetletju, ali celo v zadnjih petnajstih letih - vsakega prvega januarja sebi in vse, ki so me poslušali, dejal, da bom začel z dieto ter da bom izgubil obilico kilogramov,'' je povedal v videoposnetku, ki ga je gledalcem ponudil prek portala Youtube, objavljen pa je bil na kanalu ameriškega ponudnika programov za izgubo teže. ''Naveličan sem tega, kako sem videti, naveličan sem nezdravega življenja, tokrat bom to dejansko storil,''je dodal. Razložil je tudi, da je zaradi nove obljube med božičem pojedel vse, kar je v hladilniku:''V glavi sem si rekel, da januarja začenjam z dieto, ki bo zagotovo uspešna. No, kot vidite, temu ni tako.''

icon-expand Voditelj je priznal, da je že skoraj 15 let v začaranem krogu, iz katerega ne zna sam. FOTO: YouTube

Corden je povedal tudi, da so ga tovrstni trenutki, ko je obupal nad tem, kar si je zastavil, že večkrat potrli: ''Nikoli se nisem uspel držati takšnega načrta. Mnogo časa sem preživel v upanju, da bom sprejel dejstvo, da je moje telo pač takšno. V resnici pa sem naveličan tega, da to počnem vsako leto znova in znova.''Zato se je tokrat odločil, da poskuša svoj cilj doseči s programom, ki je na ameriškem tržišču izredno priljubljen, ali mu bo tokrat uspelo, pa bomo videli že kmalu.