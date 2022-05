James Corden o poletu: Ko pokliče Tom Cruise, ga ne zavrneš

Tom Cruise je bil navdušen nad ponovnim druženjem s prijateljem: "Zelo sem vesel, da James počne to zame," je povedal 59-letni igralec, preden je sedel za krmilo letala. "Je bil on prvi voditelj večerne oddaje, ki sem ga povabil? Seveda ne. On je bil prvi in tudi edini, ki je pristal na to," je še dodal Cruise, ki je komiku pripravil prav posebno presenečenje.

Cruise je s komikom poletel z bojnim letalom iz leta 1944, Corden pa je kmalu po vzletu na okno prislonil tablo z napisom 'Pomagajte mi'. Stvari pa so postale še bolj resne, ko se je pojavilo letalo, ki ju je izzvalo. "Sva v boju," je rekel igralec, komik pa mu je v odgovor zavpil: "Sploh me ne zanima."