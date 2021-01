James Corden pomagal Harryju in Olivii zvezo ohraniti skrivnost

Novica, da sta Harry Styles in Olivia Wilde par, je presenetila mnoge. Skupaj sta se z roko v roki pojavila na ranču San Ysidro, kjer je v zakon stopila pevčeva agentka Glenne Christiaansen , ki je večno zvestobo obljubila Jeffu Azoffu . Ljubezen sta uspešno skrivala med snemanjem filma Don't Worry Darling , pri tem pa jima je pomagal voditelj James Corden , pri katerem je pevec stanoval v času snemanja. V prihajajočem celovečercu se bodo pojavili tudi Florence Pugh, Chris Pine in Gemma Chan.

"Harry in Olivia se komaj spoznavata. Na snemanju v Palm Springsu je bilo na snemanju le okrog 10 ljudi zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja covida-19. Harry je med snemanjem bival v hiši Jamesa Cordna, zato sta lahko zvezo dolgo skrivala. Ko sta spregovorila o ljubezni, so bili vsi presenečeni in iskreno navdušeni, ko je Harry Olivio za roko pripeljal na poroko v kalifornijskem Montecitu in jo predstavil kot svoje dekle"je povedal vir blizu zvezdnikoma.