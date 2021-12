James Corden razkril, da je izgubil 12 kilogramov

43-letni James Corden, voditelj oddaje The Late Late Show, je na začetku leta oznanil, da je sklenil izgubiti nekaj kilogramov, saj se ne počuti dobro v svoji koži in bi rad izboljšal svoje zdravje. Zdaj je odkrito povedal, koliko kilogramov mu je uspelo izgubiti v enem letu, potem ko se je januarja pridružil programu WW (nekdanji Weight Watchers).

"Naj vam povem, da program WW resnično deluje," je povedal za People. "Od začetka leta sem shujšal za 12,7 kilograma in prvič se mi izgubljeni kilogrami niso vrnili. To je pomembna sprememba in počutim se odlično." Kot kaže, je tokrat izbral pravi pristop, kajti tisti, ki se zatekajo k nizkokaloričnim dietam – zaradi želje po hitrih in velikih spremembah – so večkrat žrtve tako imenovanega učinka jojo: oseba po izgubi kilogramov le-te po opustitvi strogega dietnega režima pridobi nazaj.