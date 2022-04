James Corden s prihodnjim letom zaključuje pogovorno oddajo.

Pisalo se je leto 2014, ko je ameriška televizijska mreža CBS naznanila, da bo na voditeljski stolček Craiga Fergusona sedel angleški igralec James Corden . 43-letnik, ki do tistega trenutka ameriškemu občinstvu ni bil pretirano znan, se je s svojim igralskim in glasbenim talentom hitro dokazal ter prvotno petletno pogodbo podaljšal kar na sedem let.

"Vesel sem, da lahko naznanim, da sem svojo pogodbo podaljšal," je svojim gledalcem dejal Corden in prejel bučen aplavz, ki se je hitro prelevil v žalostne vzdihe, ko je voditelj pojasnil, da je nova pogodba ustvarjena zgolj za eno leto. "To bo moje zadnje leto vodenja oddaje. Ko sem začel to popotovanje, sem vedno vedel, da bo to zgolj del potovanja in ne končna destinacija," je nadaljeval in dodal, da je užival v vsakem trenutku zadnjih sedmih let.

"To ni konec," je dejal Corden in obljubil, da v prihajajočem zadnjem letu za občinstvo pripravlja veliko presenečenj in zabave, pa tudi solz. "To je bila najtežja odločitev mojega življenja, saj sem na oddajo izjemno ponosen" je še priznal na koncu.

Po tem, ko je Corden leta 2015 uradno pričel z delom, je v sklopu svoje oddaje gledalcem predstavil skeče, kot so Carpool Karaoke, Spill Your Guts, Crosswalk Musical in Drop the Mic, s katerimi je s pomočjo zvezdnikov postal viralna senzacija na YouTubu. Le z videom, v katerem je z Adele v avtomobilu zapel nekatere njene največje hite, je na platformi zbral več kot 254 milijonov ogledov.