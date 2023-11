James Corden se s televizijskih zaslonov seli na podkast.

James Corden se naslednje leto seli na SiriusXM, kjer bo imel svojo tedensko oddajo z naslovom This Life of Mine with James Corden (To moje življenje z Jamesom Cordnom). Po besedah producenta bo oddaja "vključevala poglobljene pogovore z največjimi svetovnimi zvezdami, ki bodo razpravljali o ljudeh, krajih, trenutkih in spominih, zaradi katerih so danes to, kar so".

"James je pionir v razvedrilnem poslu," je dejal Scott Greenstein, predsednik radijske in spletne mreže SiriusXM. "Počaščeni smo, da ga lahko pozdravimo v družini SiriusXM, ko stopa na naslednjo stopničko svoje slavne kariere in pušča svoj pečat v zvočnem mediju." Corden je v izjavi za javnost dejal, da začenja novo poglavje, in dodal, da so njegove sanje imeti prostor za poglobljene pogovore z ljudmi, katerih delo in talent izjemno občuduje.