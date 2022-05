James Corden si lase umiva vsaka dva meseca

"Uporabljam milo, a si ne umivam las. Umijem si jih enkrat na dva meseca," je povedal komik in dodal: "To je čista resnica." Njegovi sodelavci so se ob tem zgražali in ga celo označili za umazanca, on pa je čutil, da mora zagovarjati svoje higienske navade.

Higienske navade hollywoodskih zvezdnikov so veliko pozornosti vzbudile že lani. Igralec Jake Gyllenhaal je avgusta 2021 požel veliko začudenja, ko je priznal: "Vedno bolj se mi zdi, da je kopanje vedno manj potrebno." Le nekaj dni pred njim pa sta o higieni svojih otrok spregovorila igralca Dax Shepard in Kristen Bell, ki sta dejala, pa hčeri skopata šele, ko zaznata, da smrdita. Podobno sta ravnala tudi Mila Kunis in Ashton Kutcher, ko sta bila Wyatt in Dimitri še dojenčka. Vsi so pozneje dejali, da skrbijo za lastno higieno in higieno svojih otrok, njihove izjave pa so bile mišljene kot šala.