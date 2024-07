James Corden zaradi enajstmetrovk preložil svojo predstavo

OGLAS

Angleški voditelj James Corden je zaradi ogleda enajstmetrovk, s katerimi se je angleška nogometna reprezentanca borila za vstop v polfinale evropskega prvenstva, prestavil začetek svoje predstave The Constituent. 45-letnik je na oder prišel pravočasno, a je skupaj s svojim občinstvom in ekipo najprej pogledal zaključek tekme. Posnetki voditelja, ki goreče navija, so zaokrožili po družbenih omrežjih, njegovi oboževalci pa so bili navdušeni nad njegovo odločitvijo.

James Corden je prestavil začetek predstave in si skupaj z občinstvom ogledal konec nogometne tekme. FOTO: Profimedia icon-expand

Predstava, ki je politična drama o predsedniku vlade, se je začela po dramatičnem zaključku tekme, ki sta si ga s Cordnom ogledala tudi igralka Anna Maxwell-Martin in Zachary Hart. Voditelj je pozneje za The Guardian povedal: "Ko se je začel podaljšek, smo si oblekli kostume, zaključil pa se je tri minute pred predvidenim začetkom predstave. Pogovarjali smo se, da bo težko, a moramo začeti, nato pa smo slišali vzklik navdušenja iz občinstva in ugotovili, da vsi gledajo tekmo."

"Izza zavese smo videli, da imajo vsi prižgane svoje telefone. Ni bil čas, da bi začeli s predstavo o resnih težavah, zato smo šli z Anno in Zachom na oder s tablico, vse skupaj pa je bila čudovita, živa in neverjetna skupna izkušnja. Eden najboljših trenutkov, ki sem jih kadarkoli doživel!" je opisal dogajanje 45-letnik.

