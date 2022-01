James Corden zbolel za covidom-19

James Corden, komik in priljubljeni voditelj oddaje The Late Late Show, je na družbenem omrežju Instagram sporočil, da je bil pozitiven na novi koronavirus. Med drugim je dodal, da zaradi bolezni in posledično odsotnosti do nadaljnjega oddaja odpade.

James Corden je na družbenem omrežju Instagram svojim sledilcem sporočil, da je zbolel za covidom-19. V objavi je zapisal, da je bil testiran, njegov test pa je pokazal, da je pozitiven na novi koronavirus. "Pravkar sem bil pozitiven na novi koronavirus. Polno sem cepljen, prejel sem tudi poživitveni odmerek in zaradi tega imam srečo, da lahko rečem, da se počutim popolnoma v redu," je na Instagramu zapisal priljubljeni voditelj. V nadaljevanju je še zapisal: "Oddaje ne bo na sporedu naslednjih nekaj dni. Pazite nase. Z vso ljubeznijo, James."

Naj omenimo, da je med prazniki veliko televizijskih voditeljev zbolelo in bilo pozitivnih na novi koronavirus. Med njimi so Seth Meyers, Whoopi Goldberg in Jimmy Fallon, ki se je v objavi na družbenih omrežjih zahvalil medicinskemu osebju, ki dela nadure, da se ljudje lahko pridejo cepit. Zahvalo je namenil tudi televizijski mreži, ki svoje zaposlene redno testira in s tem preprečuje okužbe med delavci.

43-letni Cordon si je lani zadal cilj, da bo poskušal izgubiti nekaj odvečnih kilogramov, ker bi rad izboljšal svoje zdravje. Kot je ob koncu leta dejal, je našel učinkovit način za izgubo telesne teže, saj mu je uspelo shujšati skoraj 13 kilogramov in se še ni zredil nazaj.

"Naj vam povem, da program WW resnično deluje," je povedal za People. "Od začetka leta sem shujšal 12,7 kilograma in prvič se mi izgubljeni kilogrami niso vrnili. To je pomembna sprememba in počutim se odlično."

"Kar mi pomaga, je spoznanje, da to ni začasna rešitev, ampak je to nov način življenja," je še dodal.

Tudi James Corden je zbolel za covidom-19. FOTO: AP