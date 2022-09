James Earl Jones ne bo več posojal glasu znamenitemu Darthu Vaderju

James Earl Jones je glas, ki stoji za legendarnim likom franšize Vojna zvezd, Darthom Vaderjem, a kot kaže, se je 91-letnik odločil, da se v tej vlogi ne vidi več. Kot je pred kratkim v intervjuju za Vanity Fair razkril odgovorni urednik Matthew Wood, se je Jones odločil, da opusti nastopanje v vlogi tega lika. Njegov zvočno predelani glas je sicer Dartha Vaderja spremljal tako v filmih kot v nedavno premierno predstavljeni seriji.

Ljubitelji franšize Vojna zvezd so si zagotovo še posebej zapomnili lik Dartha Vaderja, ki mu je glas posodil James Earl Jones, ki pa je sedaj sprejel odločitev, da odstopa od te vloge. 91-letnik je legendarnemu liku posodil glas tako v filmih kot v seriji, podpisal pa je tudi dovoljenje, da lahko Disney in Lucasfilm tudi v prihodnje uporabljata posnetke njegovega glasu in jih zvočno obdelata.

icon-expand Darth Vader, James Earl Jones FOTO: Profimedia

Jones je s produkcijsko ekipo delil še nasvete za lik v novi miniseriji, ki nosi naslov Obi-Wan Kenobi, Wood pa ga je označil kar za 'dobronamernega botra' te serije. Igralčeva družina je odgovornemu uredniku sporočila, da so bili zelo zadovoljni s končno predelavo Jonesovega glasu, ki ga je predelalo podjetje, ki se ukvarja s kloniranjem in predelavo zvoka iz Ukrajine.

Ukrajinsko podjetje je pred tem že sodelovalo s studiem Lucasfilm, ki je ustvarilo glas mladega Luka Skywalkerja za še eno serijo, ki nosi naslov The Book of Boba Fett. Wood je ob tem za Vanity Fair dejal, da je bilo sodelovanje z ukrajinskim podjetjem, ki ima sedež v Kijevu, polno izzivov, celotna ekipa pa je ustvarjala po načelu: 'Delajmo, delajmo in vztrajajmo kljub stiski.'