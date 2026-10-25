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James Franco: igralec ali slikar? Obvlada oboje

Pariz, 25. 10. 2026 12.55 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
James Franco

James Franco je vsestranski umetnik. 48-letnik ni le igralec, čeprav je v svetu najbolj znan prav po tem talentu. Hollywoodski zvezdnik je tudi dober slikar, svoje delo pa je pred leti predstavil celo na samostojni razstavi v Parizu.

Ne le Brad Pitt in Nick Cave, talent za likovno umetnost ima tudi igralec James Franco. Čeprav je najbolj znan po svojih filmih, med katerimi so 127 ur, Zadetki: Ananas ekspres, Konec je tu, Ubijalski intervju in Zakaj ravno on?, se je Američan pred leti predstavil tudi s samostojno razstavo svojih slik in risb v Parizu, kjer je navdušil obiskovalce.

James Franco je leta 2024 razstavljal v Parizu.
James Franco je leta 2024 razstavljal v Parizu.
FOTO: Profimedia

48-letnik je leta 2024 razstavljal v pariški Galerie Cinema, kjer je s svojim edinstvenim in težko opisljivim slogom očaral obiskovalce. Na odprtju je bil prisoten tudi zvezdnik, ki je z veseljem delil avtograme in se fotografiral z oboževalci.

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Istega leta se je Franco po petih letih znova vrnil na rdečo preprogo, potem ko se je leta 2019 moral soočiti z obtožbami spolnih zlorab in nadlegovanja, večina žensk pa je bila njegovih sodelavk. Po skoraj dvemilijonski zunajsodni poravnavi, ki jo je plačal v dveh tožbah, se je igralec letos vrnil tudi na družbena omrežja, sodeluje pa tudi v več filmskih projektih.

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