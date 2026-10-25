James Franco: igralec ali slikar? Obvlada oboje

Ne le Brad Pitt in Nick Cave, talent za likovno umetnost ima tudi igralec James Franco. Čeprav je najbolj znan po svojih filmih, med katerimi so 127 ur, Zadetki: Ananas ekspres, Konec je tu, Ubijalski intervju in Zakaj ravno on?, se je Američan pred leti predstavil tudi s samostojno razstavo svojih slik in risb v Parizu, kjer je navdušil obiskovalce.
48-letnik je leta 2024 razstavljal v pariški Galerie Cinema, kjer je s svojim edinstvenim in težko opisljivim slogom očaral obiskovalce. Na odprtju je bil prisoten tudi zvezdnik, ki je z veseljem delil avtograme in se fotografiral z oboževalci.
Istega leta se je Franco po petih letih znova vrnil na rdečo preprogo, potem ko se je leta 2019 moral soočiti z obtožbami spolnih zlorab in nadlegovanja, večina žensk pa je bila njegovih sodelavk. Po skoraj dvemilijonski zunajsodni poravnavi, ki jo je plačal v dveh tožbah, se je igralec letos vrnil tudi na družbena omrežja, sodeluje pa tudi v več filmskih projektih.
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