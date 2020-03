James Franco pravi, da so obtožbe zoper njega opolzke in lažne

41-letni zvezdnik je pisno nasprotoval tožbi, ki sta jo oktobra vložila Sarah Tither-Kaplan in Toni Gaal, v sodnih dokumentih je zapisal, da je tožba "opolzka" ter da sta bili dekleti "lačni pozornosti".

"Ne samo, da so opolzke navedbe v pritožbi prinesle veliko 'hrane' tabloidom, so tudi lažne in hujskaške, pravno neutemeljene in vložene neprimerno, vse za to, da pridobita čim več medijske pozornosti," je James Franco navedel v papirjih: "Ta tožba je grožnja pravičnosti in vrhunec brezsramne kampanje, ki je nepravično umazala težko zaslužen ugled dostojnega človeka."

Kot smo že pisali, sta nekdanji študentki vložili tožbo proti igralcu, v katerem sta navedli, da sta morali v zameno za igralsko priložnost v njegovih filmih sodelovati v neprijetnih seksualnih prizorih.

"Gospodična Tither-Kaplan je vedno izražala hvaležnost, da je dobila priložnost sodelovati v produkcijah ter s Frankom, enim od učiteljev. Tither-Kaplanova je bila tako zelo hvaležna Francu, da je objavljala tvite in besedila, ki so opisovale Francove vrline, koliko ga je občudovala in koliko je pridobila iz svojega časa v Studiu 4," je še zapisano v igralčevem pismu ter da se je študentka "zavestno odločila" za gole scene z zvezdnikom.

"Režiser izbora igralcev in drugi, ki sodelujejo pri teh filmih, so potrdili, da so vse igralke, vključno s Tither-Kaplanovo, že pred pred snemanjem vedele, da jih čakajo gole scene, venomer so preverjali, če se igralke počutijo dobro vlogi ter podpisale izjavo o goloti, in da se nihče – vključno s Sarah – ni nikoli pritoževal."