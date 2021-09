James Franco s 15 let mlajšo partnerico uživa na oddihu v Grčiji

43-letni James Franco in 28-letna Izabel Pakzad sta si privoščila še nekaj dni počitnic, preden se vrneta na delo. Že prejšnji konec tedna so ju opazili, kako sta se potepala po Grčiji. Paparaci so slavna zaljubljenca ujeli v objektiv, ko sta se s čolnom pripeljala do enega od zalivov na otoku Mikonos, kjer sta želela na plaži uživati v malo zasebnosti. A njun mir so hitro zmotili paparaci, ki so bili ves čas na preži in jima dihali za ovratnik.