James Franco: Zaradi odvisnosti od seksa sem varal vsa dekleta

Ameriški igralec je po skoraj štirih letih prvič spregovoril o svojih nespametnih dejanjih. Priznal je, da je bil v preteklosti odvisen od alkohola in seksa. Zaradi spornih postopkov je prizadel mnogo deklet, po dolgem molku pa je končno našel trenutek, da razloži, v kakšni stiski se je znašel tudi sam.

James Franco je v nedavnem intervjuju priznal, da je bil odvisen od seksa in posledično popolnoma brez občutka za čustva ljudi, ki so mu bili blizu. Po skoraj štirih letih je spregovoril za javnost v radijskem intervjuju. Kot gost pogovorne oddaje The Jess Cagle Show je priznal, da je v preteklosti storil stvari, na katere danes ni ravno ponosen.

icon-expand James Franco FOTO: Profimedia

''Bil sem slep za občutja drugih ... Nisem jih želel namenoma prizadeti,'' je dejal igralec, ki so ga leta 2018 s strani petih žensk doletele obtožbe neprimernega spolnega obnašanja. 43-letnik je priznal, da je nadzor nad stvarmi izgubil takrat, ko si je končno priznal, da ne zmore biti nikoli nikomur zvest. To razmišljanje ga je spremljalo vse do trenutka, ko je spoznal trenutno dekle Isabel Pakzad. ''Vse punce pred Isabel sem prevaral,'' je bil iskren. Franco je v preteklosti že spregovoril o svojih težavah z odvisnostjo od alkohola. Zloraba substanc ga je spodbudila k temu, da je ostal samski in se spuščal v avanture z različnimi ženskami, teh pa po njegovih besedah ni bilo malo. ''Če dobro premislim, nisem človek za avanture za eno noč. Vendar kljub vsemu nisem mogel obdržati daljše resne zveze. Moje obnašanje je privedlo do točke, da sem prizadel resnično veliko oseb.'' Pozornost, ki jo je dobival s strani žensk, je opisal kot izjemno močno drogo, od katere je bil odvisen kar dve desetletji.

icon-expand James Franco in dekle Isabel FOTO: Profimedia

Stvari se zanj niso spremenile, dokler mu snaha Iris Torres, ki je poročena z njegovim bratom Tomom Francom, ni podarila knjige o odvisnosti od seksa in ljubezni. Takrat ga je pretreslo, saj je nemudoma pomislil: ''O moj bog, to sem jaz!'' Zavedal se je, da težave ne more rešiti sam. V zadnjih štirih letih se je posvetil tej temi in ugotovil, da se je celo življenje boril z odvisnostjo, ki se je odražala skozi različne stvari.

Z odvisnostjo od alkohola se je spopadal že kot najstnik in se pri 17 popolnoma streznil. Ko praznine s pijačo več ni mogel zapolniti, je iskal srečo v pozornosti in uspehu: ''Odvisen sem postal od nenehnega potrjevanja, od uspeha. Seveda pa tudi pri tej drogi ni nikoli konca, nikoli ni dovolj.'' Junija letos se je Franco pogodil v tožbi zaradi spolnih prestopkov, skoraj 200 tisoč evrov je plačal po tem, ko sta bila s poslovnim partnerjem Vincom Jolivettom obtožena, da sta se v igralski šoli, kjer sta delovala, posluževala neprimernega spolnega vedenja do učenk. Svojo moč sta zlorabljala z namenom zavajanja, dekleta so ob tem mislila, da bodo dobila vloge v njunih filmskih projektih. Ob tem, da ga je leta 2018 kar pet žensk obtožilo spolnih prestopkov, pa je pozornost javnosti vzbujal tudi leta 2014, ko je skušal organizirati zmenek s 17-letnim dekletom v enem od newyorških hotelov.