James Hetfield se po 25 letih ločuje od soproge Francesce

Frontman zasedbe Metallica je znova samski. Po 25 letih zakona je vložil prošnjo za razvezo od soproge Francesce Hetfield, s katero ima tri že odrasle otroke. Čeprav mu je kostumografinja argentinskih korenin stala ob strani med bojem z odvisnostjo, pa je njune skupne zgodbe kljub vsemu konec.

James Hetfield in soproga Francesca sta se razšla. Rocker, ki je del zasedbe Metallica od samih začetkov, polnih štirideset let, je vlogo za ločitev podal v Koloradu že pred časom, vendar je ta podatek javnosti do danes ostal dobro skrit. Podrobnosti o koncu dolgoletnega zakona glasbenik medijem ni razkrival, par se je odločil zasebnost ohraniti zase, medije pa je vest dosegla le nekaj dni pred tem, ko bi par praznoval 25. obletnico poroke.

icon-expand James Hetfiled in Francesca FOTO: Profimedia

Hetfield je s soprogo, rojeno v argentinskem Rosariu, v zakon stopil leta 1997, po tem, ko sta v zvezi preživela pet skupnih let. V tem času sta se razveselila treh otrok, sedaj 24-letne Cali, 20-letne Marcelle in 22-letnega Castorja. Nekdanja zakonca sta naj bi bila zavoljo otrok še zmeraj v dobrih odnosih in normalno komunicirata.

icon-expand Hetfiled z otroki na počitnicah leta 2009. FOTO: Profimedia

59-letnik se je pred zakonskimi težavami svoji sedem let mlajši ženi javno zahvalil, ker mu je pomagala pri obvladovanju jeze in težavah z alkoholom. V pogovoru z Joejem Roganom je leta 2017 povedal: ''Strah je bil velika motivacija zame. Izgubiti družino, to je bila stvar, ki me je močno strašila, to je bilo dno, ki sem se ga dotaknil, strah pred tem, da bom izgubil družino zaradi obnašanja, ki sem ga domov prinesel s turnej. Žena me je vrgla iz hiše, živel sem sam nekje, tega si res nisem želel.''

icon-expand S Francesco sta se poročila leta 1997. FOTO: Profimedia

Pojasnil je, da mu je takrat dejala: ''Sedaj ne boš zgolj obiskoval terapevta in se z njim pogovarjal, oditi moraš v ustanovo, kjer boš rešil svojo težavo,'' kasneje pa je to tudi storil, njegov strah pred izgubo družine namreč izvira iz otroštva: ''To je bil del mojega odraščanja, družina je namreč razpadla, ko sem bil še otrok. Oče je odšel, mati je umrla, živel sem z bratom, nisem vedel, kje so se izgubile moje reči. Enostavno izginile so, tega nočem. Ne glede na to, kaj se dogaja, z ženo se nameravava zmeraj pogovoriti o stvareh, ki se dogajajo in jih razčistiti.'' Tokrat jima vendarle ni uspelo.

icon-expand Hetfield je nezdrve navade s turnej prinašal v domače okolje. FOTO: Profimedia