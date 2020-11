James Momoa: Po prekinitvi pogodbe za Igro prestolov smo doma stradali

Jason Momoa je trenutno eden najbolj priljubljenih akcijskih igralcev v Hollywoodu, a preden se je povzpel tako visoko v filmskem svetu, je moral najprej občutiti bedo, da je pozneje lahko prišel do blišča.

41-letnika smo leta 2011 spoznali kot Khala Droga v seriji Igra prestolov, kjer je igral eno in edino ljubezen kraljice zmajev, Khaleesi Daenerys. A njegov lik je bil 'ubit', še preden je serija dosegla svetovno slavo, zato mu vloga ni prinesla tolikšnega zaslužka kot ostalim soigralcem, ki so v seriji ostali dlje časa.

Zdaj, skoraj deset let pozneje, je javno priznal, da so imeli doma takrat hude finančne težave. "Povsem iskreno, po Igri prestolov smo doma stradali. Nisem mogel dobiti dela. Zelo težko je, če imaš doma majhne otroke, ti pa si do vratu zadolžen," je povedal igralec, ki ima z igralko Liso Bonet hčerko Lolo in sina Nakoo-Wolfa.

Jasonova kariera je ugledala luč na koncu tunela leta 2016, ko je dobil vlogo morskega junaka Aqamana v filmu Liga pravičnikov. Pozneje je kot Aquaman dobil tudi samostojni film. Nato je podpisal pogodbo še za film Dune, v katerem igra z nekaterimi svojimi idoli."Ko sem prvič videl napovednik filma, nisem mogel verjeti, da je moje ime zapisano ob boku Josha Brolina inJavierja Bardema. Mislil sem si: O moj bog, ne morem verjeti, da se to res dogaja. Počutim se kot otrok, še vedno sem zelo vznemirjen, da se to res dogaja."