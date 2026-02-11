James Van Der Beek: Hodil sem naokrog v strahu pred najstniškimi dekleti

Novica o smrti Jamesa Van Der Beeka, ikone devetdesetih let in glavnega zvezdnika kultne najstniške drame Simpatije (Dawson's Creek), je pretresla svetovno javnost. Igralec, ki je z vlogo Dawsona Leeryja očaral generacijo deklet, je preminil v starosti 48 let po triletni bitki z rakom debelega črevesa. Njegova žena, Kimberly Van Der Beek, je žalostno vest delila prek Instagrama, kjer je med drugim zapisala: "Naš ljubljeni James David Van Der Beek je danes zjutraj mirno zaspal."

James Van Der Beek FOTO: Profimedia

Igralec, rojen 8. marca 1977, je javnost šokiral leta 2023, ko je razkril, da so mu diagnosticirali raka debelega črevesa v tretjem stadiju. Od takrat je večkrat javno govoril o svoji bolezni in o tem, kako ga je ta spodbudila, da je na novo premislil o svojem osebnem življenju z ženo in njunimi šestimi otroki – Olivio, Joshuo, Annabel, Emilio, Gwendolyn in Jeremiahom –, ki so stari od treh do petnajst let.

"To je bilo najtežje leto mojega življenja," je marca zvezdnik ob svojem 48. rojstnem dnevu zapisal na družbenem omrežju in dodal: "Ko sem bil mlajši, sem se definiral kot igralec, kar me ni nikoli zares izpolnjevalo. Nato sem postal mož, in to je bilo precej bolje. In nato sem postal oče, in to je bilo vrhunsko. Lahko bi se definiral kot ljubeč, sposoben, močan, podporen mož, oče in preživljavec ... potem pa sem letos moral pogledati smrti v oči. Moral sem se soočiti s smrtjo in vse tiste definicije, ki so mi bile tako zelo pomembne, so mi bile odvzete."

James Van Der Beek z družino FOTO: Profimedia

Nenaden vzpon k slavi in izzivi zvezdništva

Kot domačin iz Connecticuta, ki je igralstvo odkril že v najstniških letih, je Van Der Beek bil izbran za vlogo Dawsona Leeryja, introspektivnega srednješolca, ko je bil star dvajset let. Slaven pa je tako postal praktično čez noč. V desetletjih, ki so sledila, je večkrat odprto govoril o svojih težavah pri spopadanju z nenadnim navalom pozornosti. "Moja reakcija na slavo je bila, da sem pred njo bežal," je igralec povedal za ABC leta 2020 in dodal: "Nisem vedel, kaj naj počnem s prepoznavnostjo."

Simpatije FOTO: Profimedia

Celo naslovna pesem serije, "I Don't Want to Wait" Paule Cole, ga je po lastnih besedah travmatizirala. "Bil sem v lekarni v Filadelfiji in začela se je predvajati in takoj me je zajela čudna panika. Mislim, da je to povezano s pandemonijem, ki je to spremljal in za katerega ni bilo gumba za izklop. Sprehajanje v tistem času je bilo zelo zapleteno, ker je en podpisan avtogram lahko povzročil pravo gnečo. Zato sem hodil naokrog ... v strahu pred najstniškimi dekleti," je dejal v intervjuju za revijo The Guardian leta 2017. Serija je namreč postala kulturni fenomen devetdesetih in zaznamovala odraščanje celotne generacije. "Simpatije bodo vedno ostale časovna kapsula, če ljudje želijo videti, kako je bilo odraščati v devetdesetih in biti mlad v tistem obdobju," je leta 2018 za Entertainment Weekly komentiral Greg Berlanti, nekdanji vodja serije. Po koncu snemanja uspešnice leta 2003 je Van Der Beek težko opustil vlogo Dawsona, čeprav se je pred tem že uveljavil na filmskem platnu, z glavno vlogo v drami Zmagovalci (Varsity Blues) leta 1999.

Don't Trust the B—- in Apartment 23 FOTO: Profimedia

V drugem desetletju novega tisočletja je James svojo kariero domiselno prenovil, tako da se je ironično sprijaznil z likom, ki se mu je tako dolgo izmikal. V televizijski komediji Don't Trust the B- in Apartment 23 se je pojavil kot karikatura samega sebe. Priznal je, da je poskušal pobegniti pred vlogo, vendar zaman. Kasneje se je pojavil v različnih kriminalnih serijah, med drugim v Zakon in red, v resničnostni oddaji Zvezde plešejo, kjer je bil polfinalist, in v seriji Ryana Murphyja Pose.

Pred dvema letoma, v letu, ko so mu diagnosticirali bolezen, ki je bila zanj usodna, je Van Der Beek začel na slavo gledati z drugačnimi očmi. "Resnica je, da dolgo nisem vedel, kaj početi s slavo ... trajalo je, da sem dojel, da ne gre zares zame," je zapisal ob 25. obletnici serije in dodal: "Prej sem čutil, da me ločuje od ljudi ... zdaj pa čutim, da me povezuje na način, ki ga zelo cenim."

Septembra je bilo njegovo zdravje močno oslabljeno

Septembra se zvezdnik zaradi zdravstvenih razlogov ni mogel udeležiti dolgo pričakovanega ponovnega snidenja zasedbe serije Simpatije. Dogodek, ki je potekal v gledališču Richard Rodgers v New Yorku, je organizirala njegova soigralka iz serije Michelle Williams v njegovo čast in za ozaveščanje o raku. Soigralci Williams, Katie Holmes in Joshua Jackson so ponovno odigrali pilotsko epizodo serije z Lin-Manuelom Mirando, ki je nadomestil igralca. Dogodka so se udeležili Jamesovi njegovi najbližji.