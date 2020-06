James Van Der Beek sporočil žalostno novico, da je njegova žena spet splavila

" Potem ko sva novembra doživela brutalen in zelo javen splav, sva bila presrečna, ko sva izvedela, da je na poti še en dojenček. Tokrat sva novico zadržala zase. Toda minuli konec tedna se je zgodba ponovila, v 17. tednu nosečnosti … " je na Instagramu, kjer je objavil fotografijo svoje žene in 9-letne hčerke Olivie, zapisal James in tako sporočil, da so izgubili otročička.

James Van Der Beek , vsem dobro znan predvsem iz izredno priljubljene serije Simpatije , je sporočil žalostno novico, da je njegova žena Kimberly Brook imela še en spontan splav, in sicer v 17. tednu nosečnosti. Spomnimo, da sta slavna zakonca že novembra lani imela en splav, v obdobju ko je igralec tekmoval v angleškem plesnem šovu Dancing With the Stars. Za Kimberly je to v devetih letih že peti splav.

Zvezdnik je še razkril, da sta se z ženo z rešilcem odpravila v bolnišnico, kjer sta preživela burno noč, nosečnica pa je dobila tudi transfuzijo krvi. Oče petih otrok je še povedal, da je ženi ves čas stal ob strani in se zahvalil zdravniškemu osebju za pomoč, ker so dali vse od sebe in ji pomagali rešiti življenje. Ob napetem dogajanju se je počutil nemočnega, ker ni mogel narediti več, kot bi si želel, za žensko, ki jo ljubi. Pomagal ji je masirati noge in se tako trudil, da bi jo ogrel. Dodal je, da je to ironično počel s haljo iz šova Dancing With the Stars. Povedal je tudi, da družina potrebuje čas, da predela še eno bolečo izkušnjo in da ni besed, ki bi olajšale to bolečino. Vsem družinam, ki so se znašle v podobni situaciji pa sporoča, da niso same.

Zakonca imata skupaj pet otrok: 9-letno Olivio, 8-letnega Joshua, 6-letno Annabel Leah, 4-letno Emilio in Gwendolyn, ki se je številčni družini pridružil pred dvema letoma.