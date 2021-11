James Van Der Beek z ženo Kimberly dobila šestega otroka

"Ponižen in presrečen oznanjam varen, srečen prihod Jeremiaha Van Der Beeka ," je začel daljši zapis James Van Der Bee, ki je dejal, da dojenčka kličejo Remi. "Po tem, ko sva dvakrat zaporedoma doživela spontani splav v poznem obdobju (oba pri 17. tednu in več nosečnosti), sva to (nosečnost) obdržala zase. Resnično, bil sem prestrašen, ko sem izvedel."

James je veselo novico delil skupaj s fotografijami novorojenčka in njegove družine. Igralec in njegova žena sta že starša 9-letnemu sinu Joshui in 3-letni hčeri Gwendolyn , 5-letni Emilie , 7-letni Annabel in 11-letni Olivie .

Zvezdnik je še zapisal, da so njegovi ženi opravili preprost kirurški poseg – cerklažo, pri katerem s krožnim šivom podprejo tkivo. Zanj se ginekolog odloči, če ugotovi nezadostnost vratu maternice, kar pomeni, da vrat maternice ne bi zdržal nosečnosti do konca. Med drugim je svojim sledilcem na Instagramu še povedal, da je Kimberly rodila po naravni poti na njihovem ranču.

"Vsak izmed otrok prinese naši družini svojo energijo, zavest in lekcije. Tisti, ki smo jih izgubila, pa so nama podarili različne delčke sestavljanke, nas naredili še bolj hvaležne za tako rekoč mojstrski tečaj, ki ga lahko uživamo z najinim sladkim in modrim malčkom," James dodaja, da se zahvaljuje vsem v naši skupnosti za podporo in spoštovanje njihove zasebnosti. Svoj zapis je sklenil z optimizmom: "Življenje je lepo."

Družina se je v začetku letošnjega leta preselila v Austin, potem ko je par razkril svoji srce parajoči neuspešni nosečnosti, pri čemer je Kimberly junija 2020 v 17. tednu in pol doživela spontani splav, manj kot leto dni po tem, ko je v 17. tednu nosečnosti izgubila fantka novembra 2019.

Po spontanih splavih sta James in Kimberly sodelovala z ameriškim Rdečim križem, da bi ozaveščala in spodbujala krvodajalstvo. "Moje življenje je bilo ogroženo," je maja povedala Kimberly za People. "Življenje so mi rešile transfuzije krvi, ljudje, ki so kri darovali. Brez njih me verjetno ne bi bilo tukaj."