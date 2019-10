Proti Jamesu Francu nekdanji študentki vložili tožbo zaradi spolnega izkoriščanja

O hollywoodskem zvezdniku Jamesu Francu so že pred časom krožile govorice, da je med predavanji spolno nadlegoval nekatere svoje študentke. Sedaj sta nekdanji študentki Sarah Tither-Kaplan in Toni Gaal vložili tožbo in pravita, da sta morali v zameno za igralsko priložnost v njegovih filmih sodelovati v neprijetnih seksualnih prizorih.

Igralec, ki je med drugim prejel zlati globus, naj bi tako po poročanju tujih medijev pred leti zlorabljal svoj položaj kot profesor in silil svoje študentke v prizore, ki niso bili primerni. Po poročanju tožilk naj bi se do njiju obnašal preveč seksualno, v tožbi, ki sta jo vložili na sodišče v Los Angelesu, pa sta navedli, da so se zlorabe dogajale v Francovem studiu štiri, ki ga je odprl leta 2014 in ga nato zaprl 2017.