Jamesu Francu je žal, da s Sethom Rogenom nista več prijatelja

OGLAS

James Franco in njegov dolgoletni sodelavec Seth Rogen sta prekinila prijateljstvo že pred leti, potem ko je bil Franco leta 2018 obtožen spolnega nadlegovanja. Slednjega to še vedno mori, saj si je bil s Sethom zelo blizu. "Nisem govoril s Sethom. Rad imam Setha, preživela sva 20 čudovitih let skupaj, a mislim, da je konec," je Franco povedal za Variety o svojem odnosu z Rogenom, medtem ko je promoviral svoj novi film Hey Joe. To je Francov drugi film po letu 2019."Najino prijateljstvo se ni končalo zaradi pomanjkanja truda. Povedal sem mu, koliko mi pomeni," je dodal.

James Franco in Seth Rogen FOTO: Profimedia icon-expand

Igralca sta sodelovala pri številnih filmih, vključno s filmoma Ubijalski intervju in Zadetki: Ananas ekspres. Rogen se je po obtožbah, vključno z nekaterimi ostalimi slavnimi osebami, javno oddaljil od Jamesa. V intervjuju za Sunday Times leta 2021, ki je potekal nekaj mesecev po tem, ko je 46-letni Franco poravnal tožbo zaradi neprimernega vedenja, je Seth dejal, da ne namerava več sodelovati s Francom. "Preziram zlorabo in nadlegovanje. Nikoli ne bi nekoga branil ali skrival njegovih dejanj in drugih vodil v bližino takšne osebe," je takrat dejal igralec in dodal: "To je spremenilo veliko stvari v najinem odnosu. Leta 2018 sem rekel, da bom še naprej sodeloval z Jamesom, a nisem in ne bom."

Franco je bil pred leti obtožen spolnega nadlegovanja. Oglasilo se je več njegovih študentk, ki so trdile, da jih je spolno izkoriščal. Igralec se je nato strinjal, da bo plačal 1,8 milijona vredno poravnavo v dveh tožbah. Ena od študentk je trdila, da je med drugim želel, da na avdicijah pozirajo gole. Franco kljub plačilu ni priznal krivde.

Zvezdnika sta bila prijatelja vrsto let. FOTO: Profimedia icon-expand

Igralska kariera oskarjevca je tako šla na premor za kar štiri leta. V intervjuju za Variety je dejal, da je hvaležen za čas, ki ga je preživel stran od soja žarometov. V tistem obdobju naj bi se posvečal samemu sebi in opravljal zasebna dela, ki jih drugače ni mogel.