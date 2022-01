Jamie Dornan: Leto 2021 je bilo najslabše in tudi najtežje leto

Jamie Dornan, zvezdnik novega filma Belfast, je med zadnjim intervjujem spregovoril, zakaj je bilo leto 2021 najslabše leto njegovega življenja. Za The Telegraph je razkril, da je bilo to leto osebno zanj težko, saj je njegov oče Jim umrl zaradi zapletov s covidom-19.

"Nenavadno je zaključiti leto z vso to pozitivnostjo – s toliko pohvalami za film Belfast in veliko dobrimi besedami o mini seriji The Tourist," je dejal Jamie, ki ima za seboj dva uspešna projekta. "Ker je bilo na mnogih ravneh najslabše leto v mojem življenju in tudi najtežje."

39-letni igralec irskih korenin je tudi razkril, da se zaradi lastnega urnika delovnih obveznosti in preventivnih ukrepov zaradi pandemije še ni ustrezno poslovil od očeta ali slavil njegovo življenje s pogrebom.

"Iskreno, lahko bi iskali daleč naokoli in zelo težko bi našli kaj negativnega, kar bi govorilo o mojem očetu. Žarel je od pozitivnosti – to je moje prevladujoče spoznanje," je dejal za svojega očeta in še dodal: "Njegova prijaznost, njegova pripravljenost govoriti s komer koli in z vsemi. Navado je imel reči: 'Z osebo, ki čisti sodišče, ravnaš enako kot s sodnikom.' Oče je imel čas za vsakogar."