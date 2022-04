Jamie Dornan o vlogi v novem Bondu: Ljudje prehitro obsojajo

Igralec Jamie Dornan, ki je poznan po svojih vlogah v filmih Petdeset odtenkov sive, Belfast in prihajajočem Turistu, se spogleduje z vlogo Jamesa Bonda. Ob namigovanjih, da bi prav on lahko stopil v čevlje tajnega agenta, pa so se takoj pojavile kritike, da 39-letnik ni prava izbira za tako vlogo. Na te komentarje se je pred kratkim odzval v intervjuju za Esquire, kjer je dejal, da ljudje prehitro obsojajo in delijo svoje mnenje.

Jamie Dornan je spregovoril o možnosti, da postane naslednji James Bond in v tej vlogi nadomesti Daniela Craiga, ki je tajnega agenta igral preteklo desetletje. Pred Craigom so se v vlogi Bonda zvrstili Sean Connery, David Niven, George Lazenby, Roger Moore in Timothy Dalton, prav zaradi teh imen pa oboževalci filmov o Bondu dvomijo, da bi lahko Dornan uspešno nastopil v tej vlogi.

icon-expand Jamie Dornan FOTO: Profimedia

Dornan je prav zaradi tega izpostavil primere iz preteklosti, ko so se prav tako pojavljali dvomi o izbiri glavnega igralca, a so se ti pozneje izkazali za neupravičene. Med njimi je omenil Roberta Pattinsona, ki je zaigral Batmana in dodal, da je bil tudi sam nekoliko skeptičen glede izbire, saj je to zares pomembna franšiza in ikonična vloga. "Predhodne sodbe so tako nadležna bolezen, ki jo ima naša družba do kulture. Ljudje prehitro obsojajo druge ljudi glede na praktično vsako stvar, kar je zelo žalostno. Samo poglejte reakcije, ko je bil Rob izbran za novega Batmana. V 90 odstotkih so bile negativne," je povzel Dornan.

"Ko je bil Daniel Craig izbran za naslednjega Jamesa Bonda, so bile kritike prav tako večinoma negativne. Bilo je moteče, kar so ljudje pisali in jeza ljudi nad izbiro igralca je bila neverjetna. Potem pa se je izkazalo, da je bil Daniel Craig briljantna izbira, energija Bonda pa se je popolnoma spremenila. Tudi Rob je bil v vlogi Batmana všeč vsem negativcem," je še dodal. Kljub temu, da se zaveda negativnih kritik, ki so jih bili predčasno deležni njegovi igralski kolegi, pa je navdušen in vznemirjen nad dejstvom, da bi lahko postal naslednji James Bond: "Je zabavno in zelo razburljivo, da bi lahko postal del te mešane ekipe. Če pogledate ta seznam igralcev, ni niti enega med njimi, ki ne bi opravil dobro ali zaigral v vlogi, ki ne bi imela vsebine."