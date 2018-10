Jamie Dornan ponovno v najzahtevnejši vlogi na svetu: že tretjič očka

36-letni Jamie Dornan, ki ga je javnost utegnila spoznati v trilogiji 50 odtenkov sive, kjer je v vlogi gospoda Greyanastopil kot nepopustljiv poslovnež in človek velikih spolnih apetitov, se bo v resničnem življenju že tretjič razveselil novega družinskega člana.

S soprogo Amelio Warner, s katero sta poročena od leta 2013, sta do sedaj postala starša dvema deklicama, Elvi in Dulcie Dornan, tuji mediji pa poročajo, da bo postavni igralski par kmalu ponovo zibal. Zakonca sta že podala kratki izjavi, v katerih sta izpostavila, da sta zaradi prihoda novega družinskega člana presrečna.

36-letnik je odkrito priznal, da so ''zadeve v domu Dornan že zdaj precej kaotične'' in da bo prihod novega družinskega člana najverjetneje povzročil še večjo intenziteto splošne ''zmešnjave''. O svoji dosedanji očetovski vlogi je povedal: ''Ko sem doma z družino, jemljem svojo očetovsko vlogo zelo resno. Takrat sem samo 'mož in oče'. Ko otroka nista v postelji do 22 ure zvečer, zavlada splošna panika ... Z Amelio sva večino časa popolnoma 'zbita'.'' Igralec je nadaljeval z besedami: ''Rad sem oče ... Gre za najlepšo vlogo na svetu. Z ženo skrbiva za to, da sva svojima otrokoma dober zgled – zagotovo nisva eden tistih parov, med katere se sčasoma naseli teža rutine in dolgočasja. Vsak dan ji povem, da jo ljubim ... Najin največji stres morda nastopi takrat, ko nekam potujeva z obema majhnima otrokoma in je potrebno vse vnaprej načrtovati.''