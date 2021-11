Jamie Dornan o vlogi v filmu Petdeset odtenkov sive: Omogočila mi je finančno varnost

29-letnik se je kot Christian Grey ob Dakoti Johnson pojavil v treh filmih, ti so izšli leta 2015, 2017 in 2018. Za britansko decembrsko izdajo revije GQ je bil glede svojega angažmaja popolnoma iskren: "Tako bom povedal: projekt, ki je zaslužil milijardo ni nikakor škodil moji karieri. Vsak igralec v tem poslu bi rekel enako. Mnogo stvari mi je omogočilo. Tukaj ni prisotnega nobenega sramu, moji družini je finančno popolnoma predrugačil življenje. Zelo, zelo sem hvaležen in večno bom ostal.''

Dejal je tudi, da je zelo pomembno, da so oboževalci v filmih uživali: "Kevin Maher (filmski kritik, op. a.) v The Timesu ga ni maral - kakšno presenečenje. Težavo pa imam s tem, da ljudje ta film jemljejo kot šalo. Vsi vpleteni so dali vse od sebe in trdo delali na teh filmih, vključno z mano.''