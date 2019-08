Jamie Foxx in Katie Holmes sta končala šestletno razmerje

V janosti je odjeknila vest, da sta se po šestih letih razmerja razšla 51-letni Jamie Foxx in 40-letna Katie Holmes . Zaenkrat še nista podala uradnega komentarja z obrazložitvijo svoje odločitve, nekateri tuji mediji pa poročajo, da je njuni ločitvi botrovala Jamiejeva nezvestoba. Slednjega naj bi namreč opazili med preživljanjem časa s precej mlajšo glasbenico Selo Vave v enem od losangeleških klubov.

Pojavila so se tudi namigovanja, da sta se zvezdnika v resnici razšla že pred meseci, a sta razhod skušala pomesti pod preprogo. Novico naj bi izvedel eden od losangeleških novinarjev, ki je obedoval v isti restavraciji kot Katie in tako naj bi jo slišal izjaviti: ''Kar počne Jamie, ni moja stvari ... Že nekaj mesecev nisva skupaj.''

Novinarji spletnega portala Page Six so o zadevi vprašali Katiejino prijateljico, ki naj bi jim potrdila, da sta se zvezdnika res razšla že meseca maja. Holmesova in Foxx sta postala par leta 2013, približno leto dni po Katiejini ločitvi od igralca Toma Cruisa. Svojo romanco sta na začetku prikrivala, ker nista želela pritegniti prevelike pozornosti, kmalu pa se ju je prijel sloves enega najskrivnostnejših parov v Hollywoodu. Temu pritrjuje tudi dejstvo, da sta se po rdeči preprogi prvič skupaj sprehodila prav letos, nekaj dni pred razhodom.

Njuni predstavniki za stike z javnostjo se na novico zaenkrat še niso odzvali.