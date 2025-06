Jamie Foxx: Lahko bi se zgodilo, da bi se me spominjali skupaj z umrlimi

"Sploh ne morem izraziti ljubezni, ki jo čutim do vseh ljudi. Moram biti iskren – ko sem videl 'in memoriam', sem si mislil: 'Človek, to bi lahko bil jaz.' Ne vem, zakaj sem šel skozi to, kar sem šel, ampak vem, da svoje druge priložnosti ne bom zavrnil. Ne bom je zavrnil," je povedal.

Oskarjevec se je spominjal, kako je od življenja zahteval še eno priložnost. "Rekel sem, da ne glede na razlog, zakaj mi to naložite, obljubim, da bom naredil kar je potrebno," je povedal občinstvu.