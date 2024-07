Jamie Foxx o lanskoletni hospitalizaciji: Ničesar se ne spomnim

Zakaj je bil 11. aprila 2023 Jamie Foxx hospitaliziran, še vedno ostaja vprašanje, odgovor pa ne zanima le njegovih največjih oboževalcev, temveč kar svetovno javnost. A priljubljeni igralec se na to več kot očitno požvižga, saj pravega razloga, zakaj so ga nenadoma odpeljali iz seta snemanja filma Back in Action s Cameron Diaz , ne želi razkriti.

Zvezdnik je med drugim še dejal, da sta ga sestra in hči odpeljali k zdravniku, šele kasneje pa je ugotovil, da je bil hospitaliziran v Atalanti. Kaj je v nadaljevanju zamomljal ženski poleg sebe, v posnetku ni mogoče slišati, je pa nato pokazal na svojo glavo in dejal. "Zdravnik je dejal, da se tu nekaj dogaja, a tega ne bom povedal v kamero," je še dodal igralec. Razlog Jamiejeve hospitalizacije tako še vedno ostaja neznanka, prav tako točne podrobnosti o njegovem zdravstvenem stanju.

Novico o tem, da je igralec pristal v bolnišnici je aprila lani delila Foxxova najstarejša hči Corinne Foxx , ki je na družbenih omrežjih zapisala, da je njen oče doživel zdravstveni zaplet, a je zaradi hitrega posredovanja zdravstvenega osebja že v varnih rokah in bo okreval. Kasneje je bila prav 30-letnica tista, ki je javnost obveščala o njegovem stanju in s tem poskušala utišati številne teorije zarote o tem, kaj točno se z njenim očetom dogaja.

Zvezdnika so mesec dni kasneje že opustili v domačo oskrbo, v tem času pa je večkrat bežno spregovoril o svoji izkušnji. "Nikoli si nisem predstavljal, da bom šel skozi kaj takega. Vem, da je veliko ljudi čakalo in želelo slišati informacije, a če sem iskren, nisem želel, da me vidite takšnega," je med drugim dejal igralec, ki so je letos januarja vrnil na set in nadaljeval s snemanjem filma.