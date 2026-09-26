Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Jamie Foxx o ponovnem očetovstvu: Še vedno znam!

Los Angeles, 26. 09. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
Jamie Foxx

Ponovno postati oče pri 58 letih se Jamiju Foxxu ne zdi prav nobena težava. Igralec ponosno zagotavlja, da je kljub temu, da ima dva že odrasla otroka, še vedno v formi in da ga dojenček, ki je trenutno na poti, ne bo spravil iz tira. Odločno je poudaril, da mu starševska vloga pri teh letih ne predstavlja ovire, temveč izziv, ki se ga veseli.

Da leta za menjavo plenic dojenčkov niso ovira, dokazuje Jamie Foxx. Zvezdnik je med nedavnim gostovanjem v pogovorni oddaji Jimmyja Kimmla potrdil, da bo še tretjič postal oče. Kar se je ugibalo vse od maja, ko so tuji mediji pisali, da se veseli naraščaja, je zdaj tudi uradno potrjeno.

Jamie Foxx se veseli, da bo ponovno postal oče.
Jamie Foxx se veseli, da bo ponovno postal oče.
FOTO: Profimedia

Priljubljeni igralec je med oddajo suvereno izjavil, da mu starševska vloga pri 58 letih ne predstavlja ovire, temveč izziv, ki se ga veseli. "Moj otrok prihaja. Še vedno znam!" je veselo dejal voditelju. Jamie je sicer oče že dveh odraslih hčerk, Corinne in Anelise, a prepričan je, da so mu očetovski prijemi tudi pri novorojenčku še vedno ostali v spominu.

Preberi še Jamie Foxx bo pri 58 letih tretjič postal oče

Foxx je v pogovoru razkril tudi, da so na njegovo odločitev glede povečanja družine vplivale izkušnje starejših stanovskih kolegov, zlasti legendarno srečanje z Alom Pacinom. Slednji je pri 83 letih pozdravil sina Romana, kar je tudi oskarjevca spodbudilo k razmišljanju, da so leta zgolj številka. Njegove besede je interpretiral kot humoren opomnik na neskončni krog očetovstva, pri čemer se je pošalil na račun svojih prihodnjih let, ko bo otroka vozil v šolo.

Preberi še Jamie Foxx: Lahko bi se zgodilo, da bi se me spominjali skupaj z umrlimi

Za zvezdnika bo to prvi skupni otrok z njegovo 31-letno izbranko Alyce Huckstepp. Zaljubljenca sta razmerje začela v sredini leta 2023, ko sta bila prvič opažena v javnosti v Malibuju. Kljub poročanjem o kratkem razhodu januarja 2025, ko je bil Foxx zaposlen s promocijo filma, v katerem igra s Cameron Diaz, je par kmalu zatem obnovil svojo zvezo. Viri blizu igralca poročajo, da sta se po kratki prekinitvi spet zbližala in da je novica o otroku utrdila njuno povezanost.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Jamie Foxx očetovstvo Alyce Huckstepp otrok leta

Zvezdnik filmov Spider-Man po desetih letih tudi uradno ločen

24ur.com Sin Meg Ryan in Dennisa Quaida o nepotizmu: Sem neizmerno privilegiran
24ur.com Tom Brady si po ločitvi od Gisele Bündchen prizadeva, da ostaja dober oče
24ur.com Josh Hartnett o vzgoji štirih otrok: Nikoli ni preprosto
24ur.com Callum Turner o prioritetah: Imam 36 let in rad bi bil oče
24ur.com Igralec Zachary Levi pričakuje prvega otroka: Vedno sem si želel biti oče
Bibaleze.si Zato si vloge očeta z malih ekranov ne želi ponesti v resničnost
Bibaleze.si Nicolas Cage že tretjič postal očka: 'Vzhičen sem!"
Priporoča
  • HY 2026 JESEN HEAD za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN BAYON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN I20 za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN KONA za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN TUCSON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN LOGO HY za vrtiljak
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Vsi so gledali njeno obleko, nihče pa ni vedel, kaj v resnici predstavlja
Izlet v čudovito mesto, ki ima bogato kulturno in zgodovinsko dediščino
Izlet v čudovito mesto, ki ima bogato kulturno in zgodovinsko dediščino
Kaj, ko otrok nima svoje sobe? Kako ustvariti prijeten prostor za več otrok
Kaj, ko otrok nima svoje sobe? Kako ustvariti prijeten prostor za več otrok
Ko partner ne reče ničesar, pove pa ogromno: tišina, ki lahko uniči odnos
Ko partner ne reče ničesar, pove pa ogromno: tišina, ki lahko uniči odnos
zadovoljna
Portal
Zasmehoval bivšo ženo, oboževalci pa so ga razkrinkali
Dnevni horoskop: Biki imajo svoj ritem, dvojčki bodo živahni
Dnevni horoskop: Biki imajo svoj ritem, dvojčki bodo živahni
5 kosov, ki jih potrebujete za popolno jesensko garderobo
5 kosov, ki jih potrebujete za popolno jesensko garderobo
Ženske po 40. letu vse pogosteje dodajajo ta živila na jedilnik
Ženske po 40. letu vse pogosteje dodajajo ta živila na jedilnik
vizita
Portal
Lahko vaše oči razkrijejo, kako hitro se starate?
Ali je vaša spalnica jeseni pretopla? Ta temperatura je primernejša za kakovosten spanec
Ali je vaša spalnica jeseni pretopla? Ta temperatura je primernejša za kakovosten spanec
Kako s pametno izbiro hrane 'premagati' inzulinsko rezistenco
Kako s pametno izbiro hrane 'premagati' inzulinsko rezistenco
Hoja po stopnicah ali po ravnem? Razlika za srce je lahko večja, kot si mislite
Hoja po stopnicah ali po ravnem? Razlika za srce je lahko večja, kot si mislite
cekin
Portal
Stara sta 72 in 74 let. Na letališču sta ostala brez pomoči in brez leta
Plačal je 4,60 evra za malo pijačo, nato se je vnel spletni prepir
Plačal je 4,60 evra za malo pijačo, nato se je vnel spletni prepir
Če na avtobusu uporabljate zvočnik telefona, vas lahko to drago stane
Če na avtobusu uporabljate zvočnik telefona, vas lahko to drago stane
Življenje v pokoju: par živi v vili ob morju z bazenom, mesečno porabi manj kot 1.900 evrov
Življenje v pokoju: par živi v vili ob morju z bazenom, mesečno porabi manj kot 1.900 evrov
moskisvet
Portal
Kaj bo ostalo od moškega, ko bo AI znal skoraj vse?
Raziskava potrjuje: 30 minut joge tedensko premaga nespečnost
Raziskava potrjuje: 30 minut joge tedensko premaga nespečnost
Od vampirskega lepotca do enega najbolj zanimivih igralcev Hollywooda
Od vampirskega lepotca do enega najbolj zanimivih igralcev Hollywooda
Voyager 1: Kako je nastal znameniti posnetek Zemlje kot modre pike
Voyager 1: Kako je nastal znameniti posnetek Zemlje kot modre pike
dominvrt
Portal
Pozor na to rastlino z vijoličnimi jagodami: je strupena in invazivna
30-minutni jesenski pregled hiše, ki vam lahko prihrani veliko sivih las
30-minutni jesenski pregled hiše, ki vam lahko prihrani veliko sivih las
Te gospodinjske aparate bi morali po uporabi vedno izključiti iz elektrike
Te gospodinjske aparate bi morali po uporabi vedno izključiti iz elektrike
Ko boste izvedeli, zakaj so po 11 letih zapustili psa, boste težko verjeli
Ko boste izvedeli, zakaj so po 11 letih zapustili psa, boste težko verjeli
okusno
Portal
Prvi jesenski vikend kliče po pečici: jedi, ki jih zdaj končno lahko pripravimo
Ključna napaka pri pripravi ocvrtih marel: zaradi nje ne bodo hrustljave
Ključna napaka pri pripravi ocvrtih marel: zaradi nje ne bodo hrustljave
Nedeljska sladica brez kompliciranja: recepti, ki uspejo tudi brez slaščičarskega znanja
Nedeljska sladica brez kompliciranja: recepti, ki uspejo tudi brez slaščičarskega znanja
Ne posezite vedno samo po grozdju: to sadje se odlično poda k siru
Ne posezite vedno samo po grozdju: to sadje se odlično poda k siru
voyo
Portal
Pustite ga
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961