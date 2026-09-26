Jamie Foxx o ponovnem očetovstvu: Še vedno znam!

Da leta za menjavo plenic dojenčkov niso ovira, dokazuje Jamie Foxx. Zvezdnik je med nedavnim gostovanjem v pogovorni oddaji Jimmyja Kimmla potrdil, da bo še tretjič postal oče. Kar se je ugibalo vse od maja, ko so tuji mediji pisali, da se veseli naraščaja, je zdaj tudi uradno potrjeno.

Jamie Foxx se veseli, da bo ponovno postal oče. FOTO: Profimedia

Priljubljeni igralec je med oddajo suvereno izjavil, da mu starševska vloga pri 58 letih ne predstavlja ovire, temveč izziv, ki se ga veseli. "Moj otrok prihaja. Še vedno znam!" je veselo dejal voditelju. Jamie je sicer oče že dveh odraslih hčerk, Corinne in Anelise, a prepričan je, da so mu očetovski prijemi tudi pri novorojenčku še vedno ostali v spominu.

Foxx je v pogovoru razkril tudi, da so na njegovo odločitev glede povečanja družine vplivale izkušnje starejših stanovskih kolegov, zlasti legendarno srečanje z Alom Pacinom. Slednji je pri 83 letih pozdravil sina Romana, kar je tudi oskarjevca spodbudilo k razmišljanju, da so leta zgolj številka. Njegove besede je interpretiral kot humoren opomnik na neskončni krog očetovstva, pri čemer se je pošalil na račun svojih prihodnjih let, ko bo otroka vozil v šolo.