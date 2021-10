Jamie Foxx o tradicionalni zakonski zvezi: To ni zame

Igralec Jamie Foxx je pred kratkim izdal knjigo, ki nosi naslov Act Like You Got Some Sense, v okviru promocije knjige pa je spregovoril tudi o tem, zakaj ni nikoli stopil pred oltar. Kot kaže 53-letni zvezdnik nima namena storiti tega koraka tudi v prihodnjem, saj ne verjame v tradicionalno zakonsko zvezo.

Jamie Foxx ni nikoli dahnil usodnega 'da' in, kot kaže, ga niti ne bo. Igralec namreč ne verjame v tradicionalni zakon. "2,5 otroka na zakon, lesena ograja pred hišo in vikend, to pač ni zame," je dejal igralec, ki je pred dnevi nastopil v oddaji Daily Pop. Kot dodatni razlog navaja še svoji dve hčeri, s katerima ima zelo trden odnos, tega pa je gradil prav zato, ker mu je ta vez najpomembnejša.

icon-expand Jamie Foxx FOTO: Profimedia

"Ko je Corrine odraščala, je opazovala starše svojih prijateljev in mi govorila, da se je veliko zakonov končalo, ko so bili otroci starejši. Iz propadlega zakona pa so prišli najbolj poškodovani prav otroci. Mi pa smo se ves čas družili. Vem, da je naš odnos drugačen, ampak vključuje veliko ljubezni," je dejal Foxx. "Moja družina ni nikoli težila k temu, da se moram poročiti. Ne spomnim se, da bi se sploh kdaj pogovarjali o tem. Moji hčeri imata pač radi svojega očeta, jaz pa živim svoje življenje," je še povedal zvezdnik, ki je bil med letoma 2013 in 2019 v zvezi z igralsko kolegico Katie Holmes.