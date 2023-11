Jamie Foxx obtožen spolnega napada

Neimenovana ženska je vložila tožbo zoper igralca Jamieja Foxxa . Obtožuje ga spolnega napada, ki naj bi se odvil leta 2015 v New Yorku. V tožbi, do katere se je dokopal ameriški TMZ , trdi, da je oskarjevca videla v znani restavraciji avgusta tistega leta ter ga s prijateljico prosila za fotografijo. Igralec naj bi ji z veseljem ustregel ter ob tem dejal: "Seveda, zate vse, draga." Nato naj bi ji dejal, da ima "telo supermodela" ter da "zelo lepo diši" .

Tožnica trdi, da jo je igralec nato za roko potegnil v zaseben del restavracije, ki je na strehi nebotičnika, in se je menda začel neprimerno dotikati. Foxx naj bi obe roki položil na njen pas in ju nato premaknil pod njeno majico ter se pričel dotikati njenih prsi. Pozneje naj bi ji z roko segel v hlače in se s prsti dotikal njenih intimnih predelov. Domnevnemu napadu naj bi bili med drugim priča tudi varnostniki, ki po besedah ženske niso ukrepali. Še več, odšli naj bi stran.

Napad naj bi se končal, ko je v tisti del restavracije prišla njena prijateljica in videla, kaj se dogaja. Tožnica toži Foxxa in restavracijo za odškodninsko in kaznovalno odškodnino, pri čemer trdi, da je morala na zdravljenje ter da je utrpela čustveno stisko zaradi "spolnega napada, zlorabe, napada in poškodbe".

Foxx se na obtožbe še ni javno odzval.