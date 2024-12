Jamie Foxx po burni rojstnodnevni zabavi: Hudič je zaposlen

"Hudič je zaposlen, a sem preveč blagoslovljen, da bi se obremenjeval. Hudič je laž in ne more zmagati. Hvala vsem, ki molite in ste se pozanimali, kako je z menoj. Ko vaša luč sije, vam skušajo vsiliti temo, a ne vedno, da si bil zgrajen za takšne primere. Luč na vso moč žari," je zapisal, hkrati pa se je zahvalil oboževalcem, ki so si ogledali posebno oddajo, v kateri je razkril, da je aprila 2023 doživel kap.

Zvezdnikov tiskovni predstavnik je za Page Six potrdil, da je imel Foxx zabavo v eni od restavracij, ko je nekdo, ki je sedel za sosednjo mizo vrgel kozarec, ki je igralca zadel v usta."Dobil je šive in sedaj okreva. Poklicali so policijo, ki prevzela preiskavo dogodka," je še povedal.