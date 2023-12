Jamie Foxx po hospitalizaciji s solznimi očmi: Nisem mogel hoditi

Igralec Jamie Foxx je imel ganljiv govor v svojem prvem uradnem nastopu, odkar je bil aprila hospitaliziran in je mesec dni preživel v bolnišnici, piše Deadline . 55-letnik se je takrat umaknil iz javnosti, zdaj pa je prvič po zdravstvenem preplahu stopil na oder, kjer so mu podelili posebno priznanje hollywoodskega združenja.

"Veste, tole je noro. Pred šestimi meseci nisem mogel hoditi," je svoj 12-minutni govor začel Foxx, nato pa so ga premagala čustva. "Nisem klon, čeprav vem, da je obstaja veliko ljudi, ki so tega mnenja. Želim se zahvaliti vsem, saj sem prestal kar nekaj stvari. Sedaj cenim vsako minuto in je drugače. Tega, kar sem preživel, ne bi privoščil niti najhujšemu sovražniku. Videl sem predor, a nisem videl luči," je razkril igralec.

"Imam novo spoštovanje do življenja, do moje umetnosti. Da bi mi čas hitreje mineval, sem si ogledal veliko filmov in poslušal ogromno glasbe. Samo ne obupajte nad svojo umetnostjo," je še dodal zvezdnik, ki je o svojem zdravstvenem stanju nazadnje spregovoril julija in dejal, da je šel v pekel in nazaj. Ob tem je pohvalil svojo sestro Deidro Dixon in svojo 29-letno hčerko Corinne Foxx.