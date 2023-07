Igralec Jamie Foxx je prvič po urgentni hospitalizaciji javno spregovoril v videoposnetku. Na Instagramu se je svojim sledilcem zahvalil za vso podporo v težkih časih in ovrgel govorice, da je slep ali paraliziran. Kljub temu pa je poudaril, da je bil zdravstveni zaplet resen ter da si nikoli ni predstavljal, da bo moral prestati kaj takega.

V sredini aprila smo poročali, da je hčerka hollywoodskega zvezdnika Jamieja Foxxa razkrila, da njen oče okreva po nenadnem zdravstvenem zapletu. Zaradi skopih informacij so se več mesecev po spletu širile številne lažne novice, ki jih je sedaj komentiral kar zvezdnik sam.

V prvem daljšem nagovoru je Foxx dejal: "Najprej bi se rad zahvalil vsem, ki so molili in pošiljali sporočila. Ne morem vam povedati, kako zelo so mi pomagala pri okrevanju." "Nikoli si nisem predstavljal, da bom šel skozi kaj takega. Vem, da je veliko ljudi čakalo in želelo slišati informacije, a če sem iskren, nisem želel, da me vidite takšnega. Želim, da me vidite nasmejanega in dobre volje. Da me vidite na zabavi, da se šalim, da snemam filme ali televizijske serije. Nisem želel, da me vidite s cevkami, ko nisem vedel, ali bom preživel."

icon-expand Jamie Foxx o zdravstvenem zapletu: Šel sem skozi pekel. FOTO: Profimeda

V nadaljevanju je dodal: "Če sem iskren, sestra in hčerka sta mi rešili življenje, zato se njima in bogu ter odličnemu zdravstvenemu osebju zahvaljujem." Ob tem je izrazil hvaležnost vsem, ki so poskrbeli, da med njegovim okrevanjem v medije niso curljale informacije. "Saj veste, s tem, ko sem bil tiho, so stvari ušle izpod nadzora in ljudje so govorili, kaj je z mano narobe. Kot vidite, nisem slep, moje oči delajo dobro. Govorili so, da sem paraliziran. Nisem. Sem pa šel skozi pekel in moja pot okrevanja je imela svoje izzive, a prihajam nazaj. Znova lahko delam," je poudaril in se še enkrat zahvalil vsem za izkazano ljubezen. Na koncu se je s solznimi očmi pošalil, da bi lahko videoposnetek še enkrat posnel brez solz, a ga ne bo, ter pri tem ovrgel tudi teorijo, da to ni on, temveč njegov dvojnik.