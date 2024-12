Jamie Foxx razkril, da je leta 2023 doživel kap

Zdravniki so njegovi družini dejali, da bo lahko popolnoma okreval, a bo imel peklensko leto. Zvezdnik se je tudi javno zahvalil svoji sestri Deidri Dixon in hčerki Corinne, ki sta skrbeli za njegovo zasebnost. "Nista želeli, da me vidite v takšnem stanju in tudi sam nisem želel, da me vidite takšnega," je priznal in pokazal, da težko premika glavo, zato je bila njegova hči zaskrbljena, da bodo ljudje to opazili in se iz tega norčevali.

Foxx je še razkril, da se je iz kome zbudil 4. maja 2023, sprva pa je bil na vozičku, saj ni mogel hoditi, a se ni mogel spomniti, kaj je vzrok. Dodal je, da si je celotno zdravstveno stanje sprva zanikal in si dopovedoval, da Jamie Foxx ne more doživeti kapi. Pozneje se je odpravil na rehabilitacijo v Chicago.