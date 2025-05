Jamie Foxx: Sean Diddy Combs me ni poskušal ubiti

Jamie Foxx se je dotaknil vseh govoric in teorij zarote, ki krožijo po spletu o njem, in zatrdil, da za njegovimi zdravstvenimi težavami, s katerimi se je soočil leta 2023, ni stal Sean Diddy Combs . "Vtihotapil sem se v svoj telefon, ker nisem vedel, kaj govori zunanji svet, in takrat še nisem mogel razumeti dejstva, da me je zadela kap. Bil sem v popolni formi," se je Foxx za Hollywood Reporter spominjal svojega časa v bolnišnici.

"Prebral sem govorice kot 'Puffy me je poskušal ubiti.' Ne, Puffy me ni poskušal ubiti," je izjavil igralec. Igralca je takrat sicer še bolj razburila druga govorica, ki je krožila, in sicer, da je bil kloniran. "Ko so rekli, da sem klon, me je to šokiralo. Sedim v bolniški postelji in si rečem: 'Ti prasci me hočejo klonirati,'" se je pošalil.

Igralec se je pred časom norčeval iz ustanovitelja založbe Bad Boy Records, ki mu trenutno sodijo zaradi trgovine z ljudmi in izsiljevanja na enem izmed svojih komičnih šovov. "Na internetu se je govorilo, da me Puffy poskuša ubiti," je Foxx povedal občinstvu."Vem, kaj si mislite, 'Diddy?' Hudiča, ne, vedno sem zgodaj zapustil njihove zabave," je nadaljeval in omenil Combsove zloglasne dogodke, ki jih je prirejal. Komik je nato še dodal, da je zabave, na katerih se naj bi dogajale razne orgije in različni spolni dogodki, zapuščal ob devetih.

57-letnik je takrat spregovoril tudi o svoji veliki zdravstveni težavi in razkril, da mu je možganska krvavitev povzročila možgansko kap. Zvezdnik je bil prvotno hospitaliziran zaradi hudega glavobola.