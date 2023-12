Jamie Foxx z več tisoč lučkami okrasil svoj dvorec

Jamie Foxx je že poskrbel za božično vzdušje in svoj kalifornijski dvorec, katerega vrednost je ocenjena na deset milijonov evrov, okrasil z več tisoč lučkami različnih barv, te pa krasijo tudi drevesa ob dovozu na posestvo, igralec pa je priskrbel tudi figure božičkov, snežakov in snežink, ki so poskrbele za še več prazničnega vzdušja.

Fotografije posestva igralca Jamieja Foxxa v Agoura Hillsu v Kaliforniji kažejo, da je ta že poskrbel za praznično vzdušje in posestvo popestril s tisoči pisanih božičnih okraskov. Dekoracija zvezdnika filma Miami Vice spremlja že po celotnem dolgem dovozu do dvorca, kjer so drevesa okrašena z več belimi lučkami, pravo božično vzdušje pa se razprostre ob vhodu v igralčevo domovanje.

icon-expand Jamie Foxx FOTO: Profimedia

Na vodnjaku na njegovem dvorišču sta celo snežak Frosty in Božiček, stebri pa so prekriti z utripajočimi žarnicami v barvi sladkornih palic. Zdi se, da je Foxxova glavna zanimivost dvorišče z rumenimi lučmi, ki pokrivajo stebre pred vhodom v njegov dom, balkonsko stopnišče in streho. Cement je celo zakril z nečim, kar je videti kot rdeča preproga, in notranja okna prekril z rdečimi zavesami.

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right

55-letni dobitnik oskarja je sicer svoje oboževalce prestrašil, ko je spomladi v javnost prišla novica, da je bil zvezdnik hospitaliziran. O zdravstvenih zapletih je spregovoril šele pred dnevi, ko je razkril tudi, da je bil zares paraliziran, in dodal, da se še pred meseci ne bi mogel sam sprehoditi na oder in z njega. Po svojem govoru, ki je trajal 12 minut, je prejel stoječe ovacije. "Nisem klon. Poznam veliko ljudi, ki so bili mnenja, da so me klonirali," je še dejal in dodal: "Sedaj cenim vsako minuto svojega življenja, ker je vse drugače. Tega, kar sem prestal, ne bi privoščil niti svojemu najhujšemu sovražniku. Videl sem tunel, a nisem vedel liči." Zbranim je razkril še, da mu je zdravstveni preplah vzbudil novo spoštovanje do življenja, a podrobnosti o tem, kaj se je z njim dogajalo oziroma kaj je bil vzrok njegove hospitalizacije, ni razkril.