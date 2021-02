Jamie Lee Curtis 22 let treznosti proslavila z iskrenim zapisom

Jamie Lee Curtis praznuje 22 let treznosti. 62-letnica je na svojih družbenih omrežjih delila pozitivno novico in jo izkoristila za sporočilo svojim oboževalcem, ki se soočajo z enakimi demoni. Zapisala je ponosno in čustveno pismo o svoji odvisnosti od alkohola in potovanju, dolgem dve desetletji, da bi se spomnila na trnovo pot, ki jo je prehodila.

Ob fotografiji iz mladosti, na kateri mlada Jamie pozira s tekilo, je igralka priznala, da se je prav na tej fotografiji borila z notranjimi pretresi in da je bilo izjemno težko pozirati in se pretvarjati, da je srečna."Pred davnimi časi, v galaksiji nekje zelo daleč, je bila mlada zvezda v vojni sama s seboj. Takrat tega še nisem vedela. To sem dobro skrivala in zaradi mojih skrivnosti mi je bilo slabo. Z božjo pomočjo in pomočjo ljudi, ki so me razumeli, ter s pomočjo 'treznih angelov' mi je uspelo ostati trezna celih 22 let. Pristala sem na dnu, zato je fotografija, na kateri ponosno pijem alkohol, zelo koristna, da se spomnim vseh svojih bitk. Vsem, ki se borite sami s seboj in ki ste na poti, podobni moji … Tu sem, držim vas za roko."