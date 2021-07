Jamie Lee Curtis: Moj otrok je transspolna oseba

62-letna igralka je spregovorila v intervjuju, glede družinskih trenutkov pa je bila popolnoma iskrena. Spomnila se je obdobja, ki je močno zaznamovalo njo in njene bližnje: "S soprogom sva lahko z začudenjem in tudi ponosom opazovala, kako je najin sin postal najina hči Ruby. " Dodala je tudi, da ji je 25-letnica, ki deluje na področju računalniških iger, dovolila, da o tej temi spregovori. Tako je izdala še eno, dosedaj neznano družinsko skrivnost: "Z zaročenko se bosta poročili naslednje leto, obred pa bom uradno vodila kar sama." Zvezdnica je dejala, da je transformacija njene Ruby poskrbela za to, da je opustila "stare ideje", vključno s to, da je družbeni spol nekaj, kar je fiksno in velja za vedno. Tako je tudi svoje življenje opisala kot "konstantno metamorfozo."

Curtisova in Guest sta prav tako starša 34-letni Annie, ki je poročena in je poklicna inštruktorica plesa. Igralka za zdaj še ni babica, kar je komentirala z besedami "da bi si to vendar nekoč želela postati".

V intervjuju je nekaj besed namenila razmerju z Guestom, s katerim sta se poročila leta 1984. Na njuno 35. obletnico poroke mu je napisala pesem, katere refren poje o tem, da se "počuti izredno varno, ko se pripelje domov in vidi, da je mož doma." To je razložila kot občutek, ki ji ga daje dolg zakon in ga primerjala s tistim, ko doma vidi njegov avto v garaži in ve, da ni sama, da je on zanjo vedno tukaj.